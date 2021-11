Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, la inceputul ședinței de guvern, ca Romania va trimite o aeronava pentru cei 36 de cetațeni romani blocați in Africa de Sud.In ședința de guvern se vor discuta și noi masuri privind prevenția raspandirii noii tulpini Omicron a coronavirusului. Care sunt SIMPTOMELE…

- Eugen Apjok, antrenorul principal al CSM Stiinta Baia Mare, a declarat ca membrii delegatiei romane sunt bine, stau in camerele de hotel, tin legatura cu autoritatile romane si spera sa poata pleca in scurt timp din Africa de Sud. Echipa a ramas blocata in aceasta tara dupa ce compania aeriana care…

- Premierul Nicolae Ciuca vrea sa trimita o aeronava in Africa de Sud care sa-i aduca acasa pe romanii blocați la Pretoria, din cauza variantei Omicron a COVID-19. Duminica, premierul a convocat o ședința de urgența, urmand sa fie aprobata in cel mai scurt timp și o hotarare de Guvern, in acest sens.…

- „Au mai fost mutații care pareau sa eludeze raspunsul nostru imunitar, cum e varianta Beta, aparuta tot in Africa de Sud. Dar varianta Beta nu are și o infecțiozitate foarte mare. Varianta Delta e caștigatoare pentru ca infecteaza foarte mulți oameni, insa, din fericire, nu este atat de schimbata incat…

- „Guvernul Romaniei este la curent clipa de clipa cu evoluția pandemiei in plan național și internațional. Am luat nota de recomandarile de ultima ora ale Comisiei Europene și ale Organizației Mondiale a Sanatații. Ma voi consulta cu factorii decizionali din Romania și vom anunța in cel mai scurt timp…

- Eugen Apjok, antrenorul principal al CSM Știința Baia Mare, campioana la rugby a Romaniei, a declarat la Digi24 ca spera sa se gaseasca in zilele urmatoare o soluție pentru intoarcerea echipei care a ramas blocata in Africa de Sud din cauza Omicron, noua varianta a coronavirusului. El a spus ca unii…

- Alexandru Rafila, noul ministru al Sanatatii, a explicat, vineri seara, la Digi24, care sunt datele existente pana in prezent despre noua tulpina sud-africana a coronavirusului, numita Omicron și catalogata astazi, de Organizația Mondiala a Sanatații drept „varianta ingrijoratoare”. „Am primit de…

