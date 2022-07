S-a furat statuia lui Iisus Hristos de la Napoli Se fura orice, de oriunde. Adica și din țari mai cu pretenție de corectitudine și de civilizație decat a noastra. Din centrul orașului Napoli, unde fusese așezata intr-un altar votiv, s-a furat statuia lui Iisus Hristos. Și, mai demult, cea a Madonei. Pare aiurea? Nu e. Hoții nu iși insușesc aceste obiecte pentru ca sunt foarte credincioși și vor sa aiba statuile acasa la ei. Ci pentru ca, se pot vinde bine la vreo taraba, pentru cațiva euro. Nici cumparatorii nu dau, neaparat, banii pe statui pentru ca sunt foarte credincioși, dar materialul din care sunt facute poate sa aduca alți cațiva euro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

