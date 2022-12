S-a făcut recepția lucrărilor de la Grădiniță din cartierul Sagricom S-a facut recepția lucrarilor de la Gradinița din cartierul Sagricom, inca un obiectiv de investiții cu finanțare europeana finalizat. Proiectul, realizat in baza parteneriatului dintre Primaria Targoviște și Ministerul Educației Naționale, a presupus construcția unui imobil P+E, care va gazdui 3 grupe de copii, imobil cu o suprafața desfașurata de 720 mp. Sursa de finanțare [...] The post S-a facut recepția lucrarilor de la Gradinița din cartierul Sagricom first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

