- Oana Roman le-a impartașit urmaritorilor ei de pe Instagram cu a reușit fiica ei, Isabela, s-o impresioneze de la prima ora a dimineții. Fetița de 8 ani a facut un gest, la școala, care i-a atras atenția mamei ei și a lasat-o placut surprinsa. Vedeta a povestit intreaga intamplare in mediul online.

- O asistenta britanica judecata pentru uciderea a sapte nou-nascuti a trimis parintilor uneia dintre victime o scrisoare in care isi exprima regretele. Se crede ca femeia ar fi ucis-o pe fetita acestora la a patra incercare, a anuntat miercuri procuratura, relateaza AFP In a treia zi a procesului lui…

- MONSTRUL din Vrancea: O fetița de doar 11 ani a fost dusa la o stana și violata toata noaptea de un cioban MONSTRUL din Vrancea: O fetița de doar 11 ani a fost dusa la o stana și violata toata noaptea de un cioban Copila a fost dusa de un cioban la o stana, unde a fost violata. Faptele oribile ar fi…

- Clipe greu de imaginat pentru o fetița de doar 11 ani! Copila a fost dusa de un cioban la o stana, unde a fost violata. Faptele oribile ar fi avut loc toata noaptea, potrivit unor surse apropiate de ancheta. Speriata, copila a ajuns acasa și a povestit totul mamei sale, care a alertat autoritațile.…

- Iesit la o bere cu sotia, un iesean a fost batut de agentii de paza dupa ce intervenise in apararea ei. Un singur agent a fost condamnat, dar cu amanare. Victima agresiunii nu a mai apucat sa vada sfarsitul procesului. Faptele s-au petrecut in urma cu sase ani, in noaptea de 5/6 aprilie 2016. Ioan si…

- A inceput Street Food Festival, la Palas – cel mai așteptat eveniment culinar al sezonului Te asteapta trei zile cu experiente gastronomice inedite, gusturi si texturi exotice, relaxare la soare, dar si cu muzica live a celor de la Bosquito, Madalina Paval Live Orchestra, JazzyBit, Ana Coman și Alexu…

- Poliția, Jandarmeria și ISU Dambovița au luat toate masurile necesare pentru un inceput de an școlar in liniște și siguranța, cu toții sunt pe baricade. The post Poliția, Jandarmeria și ISU Dambovița au luat toate masurile necesare pentru un inceput de an școlar in liniște și siguranța.VIDEO first appeared…

- Filarmonica ‘Mihail Jora’ va concerta, timp de trei zile, in cadrul Festivalului Serilor Bacauane, cu ocazia unei manifestari culturale organizate de Consiliul Judetean Bacau. Programul este compus dintr-o suita de concerte de muzica latino si jazz, sustinute de filarmonica bacauana si invitatii acesteia.…