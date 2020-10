Traian Ogagau nu mai e primar al orașului Singeorz Bai. Prefectul județului a emis ordinul de incetare a mandatului de primar. Atribuțiunile sale au fost pasate, momentan, in sarcina viceprimarului. Traian Oagau a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru ca in 2016 a refuzat sa sufle in etilotest. Sentința finala a sosit zilele trecute, și, conform legii, daca exista o condamnare definitiva, cel condamnat iși pierde funcția publica. Secretarul orașului Singeorz Bai a intocmit referatul prin care anunța Prefectura despre condamnare, procedura standard in astfel de cazuri. ”Astazi, 14 octombrie,…