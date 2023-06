S-a descoperit cel mai mare zăcământ de petrol și gaze naturale din România Inginerii au descoperit cel mai mare zacamant de petrol și gaze naturale, aflat pe teritoriul Romaniei, dupa 1989. Testarea zonei a dus la un rezultat neașteptat. Specialiștii vorbesc despre cel mai mare zacamant de petrol și gaze naturale din Romania. Inginerii au testat perimetrul de la Verguleasa, județul Gorj, unde se cunoștea faptul ca ar putea exista zacaminte naturale, sub forma de hidrocarburi, petrol și gaze naturale. OMV Petrom a decis sa construiasca in zona trei sonde de testare, care au avut misiunea de a cauta daca in zona exista sau nu petrol sau gaze naturale. Investiția a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

