Stiri pe aceeasi tema

- S-a deschis Toamna Piteșteana Primarul Cristian Gentea a dat astazi startul unei noi ediții a tradiționalei manifestari Toamna Piteșteana, o sarbatoare a recoltei. Aceasta se desfașoara in doua zone din Pitești: Piața Vasile Milea, unde sunt producatori de fructe, legume etc., și in Piața Primariei,…

- Serviciul de Informații și Securitate a facut publice mai multe imagini din dosarul celor 6 foști și actuali ofițeri MAI, reținuți, astazi, in cadrul urmaririi penale pe un caz ce ține de fabricarea unui dosar penal cu privire la un pretins viol. Din secvențele video se aude cum „victima” este instruita…

- Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa Prioritara 2 – „Imbunatațirea competitivitații intreprinderilor mici și mijlocii” Prioritatea de investiții 2.2. – „Sprijinirea crearii și extinderea capacitaților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” Titlul Proiectului: „CONSTRUIRE HALA METALICA”…

- Premierul Florin Citu spune ca in cazul in care propunerile pentru noii ministri in cazul portofoliilor USR PLUS nu vor fi acceptate de Parlament, va inainta alte propuneri, argumentand ca procedura nu are nicio legatura cu votul de incredere al Parlamentului. ]ntrebat cum interpreteaza schimbarea structurii…

- Premierul Florin Cîțu insista ca, deși se schimba structura politica a guvernului prin ruperea coaliției cu USR PLUS, guvernul sau nu trebuie sa mearga în Parlament pentru un nou vot de încredere, ci doar pentru miniștrii înlocuiți. ”Eu nu îmi permit sa interpretez…

- „Oare școlile s-au deschis astazi pentru a fi inchise din nou in foarte scurt timp?” Nicolae Pavelescu, deputat PSD de Argeș, afirma ca, din cauza faptului ca guvernanții nu au luat din timp masuri de protejare și testare anti-Covid in școli, exista riscul ca unitațile de invațamant sa se inchida din…

- ACS Poli Timisoara pare ca a ajuns la capatul drumului. Echipa startata de autoritatile locale si judetene in anul 2012 a fost exclusa oficial din Liga 3 si retrogradata in ultimul esalon fotbalistic dupa neprezentarile din startul stagiunii 2021-22. ACS Poli nu a jucat niciunul dintre cele meciuri…

- Comitetul Olimpic Internațional (CIO) a anunțat ca formeaza o lista de martori in cazul atletei din Belarus, Kristina Timanovskaia. Despre acest lucru a anunțat TASS cu referire la reprezentantul oficial al Comitetului, Mark Adams. S-a anunțat ca CIO a deschis deja proceduri disciplinare și aduna martori…