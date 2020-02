S-a deschis primul magazin cu produse pe bază de CANABIS din Cluj Proprietarii retelei anunta ca astfel de magazine vor fi deschise pe viitor în sistem de franciza în alte orase din tara. Printre produsele comercializate se numara bonguri si pipe, ulei, crema si tinctura, vaporizatoare, bomboane, cristale, capsule, ciocolata pe baza de canabis si multe altele. Toate produsele sunt fabricate utilizându-se exclusiv canabidiol, unul dintre compusii care se gasesc în canabis si singurul care este legalizat în România. Cei care locuiesc în alte orase pot comanda produse inclusiv de pe site-ul magazinului, iar pe… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

- Primul magazin din din afara Capitalei apartinand retelei Legalizeit Romania a fost inaugurat miercuri, 12 februarie, in Cluj. Proprietarii retelei anunta ca astfel de magazine vor fi deschise pe viitor in sistem de franciza in alte orase din tara.

