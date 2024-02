S-a deschis primul centru pentru minorii dependenți de droguri Astazi, la Spitalul de Psihiatrie Voila – Campina, s-a deschis primul centru de tratament pentru minorii dependenți de droguri. Este primul așezamant de acest fel din Romania. La centrul din Campina, minorii dependenți de droguri vor beneficia gratuit de tratament pe termen lung și de cazare, iar parinții vor fi consiliați psihologic. Pentru a scapa de dependența de droguri, adolescenții vor avea parte de tratament pe termen lung. Ei nu sunt nevoiți sa intrerupa cursurile școlare. De mai mult timp, specialiștii antidrog atrag atenția ca varsta la care minorii incep consumul de substanțe interzise… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Primul centru de cazare și tratament pe termen lung pentru minorii dependenți de droguri se va deschide, joi, 29 februarie. Unitatea va oferi suport și familiilor adolescenților dependenți de stupefiante. Citește și: Accident mortal in Ungaria, intre doua microbuze romanești Centrul pentru minorii dependenti…

- Acolo, minorii vor beneficia gratuit, de tratament pe termen lung și de cazare iar parinții vor fi consiliați psihologic, anunța cei de la Asociația ZI de BINE. De mai mult timp, specialiștii antidrog atrag atenția ca varsta la care debuteaza consumul a scazut chiar la 10 – 12 ani. Ce semnale ar trebui…

