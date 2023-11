Stiri pe aceeasi tema

- Moș Craciun s-a acomodat in Romania și rezoneaza cu normele fiscale. Are firma, carte de munca și asigurare CAS, spiridușii cu contract de munca. Mai nou exclama ”Ho, ho, ho” și cand ii vine factura la curent (2 milioane de lumini intregesc tematica parcului ) la adresa sa din Negrești, Neamț, unde…

- Inițiat și organizat de Societatea Romana de Radiodifuziune, Targul de Carte Gaudeamus Radio Romania revine pentru cea de-a 30-a ediție in Pavilionul Central Romexpo București. Evenimentul va fi deschis pentru public in perioada 22 – 26 noiembrie, zilnic intre orele 10:00 și 20:00. Deschiderea oficiala…

- Ho-Ho-Ho! Breaking news! Moș Craciun are o reședința și in Romania, nu doar in Laponia. Moșul (cel darnic și bun) s-a mutat in Negrești, Neamț, o perla ascunsa – plinade magie și povești – situata in inima Moldovei.

- Turnul Lapușneanu din centrul municipiului Suceava, monument istoric ce dateaza din anul 1561, va fi deschis pentru vizitare incepand ziua de miercuri, 15 noiembrie 2023. Programul de vizitare va fi zilnic, intre orele 8.00 - 18.00. Parohul Bisericii Sfantul Dumitru, pr. Adrian Duțuc, ne-a spus ca ...

- Elena Iagar, managerul Centrului Județean de Cultura și Arte Argeș, a fost desemnata recent sa faca parte din Comisia Naționala pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din Ministerul Culturii. Aceasta comisie elaboreaza Programul național de salvgardare, protejare și punere in valoare a…

- Caravana „Gaudeamus” Radio Romania va face din nou popas la Buzau. Incepand de miercuri, 20 septembrie, targul de carte „Gaudeamus”, ca și anul trecut, va fi gazduit de Centrul Muzeal „I. C. Bratianu”. Evenimentul este organizat de Radio Romania și Consiliul Județean Buzau, și se va derula in perioada…

- Mii de iubitori de carte au trecut, pana acum, pe la standurile Targului „Gaudeamus – Radio Romania”, organizat la Iași. Cei mai mulți dintre aceștia sunt tineri, iubitori de literatura: Sunt din Republica Moldova, Chișinau, am venit din intamplare aici, nu știam ca are loc Targul de carte. Sunt in…

- Prima doamna a Romaniei, Carmen Iohannis, aflata in vizita in Delta Dunarii, a desenat pe o masa din lemn din satul pescaresc de la marginea orasului Tulcea, o inima, alaturi de eleve ale Liceului de arte "George Georgescu".