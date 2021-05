S-a declanșat panica la Spitalul Județean de Urgență din Pitești. Doi pacienți COVID au fost evacuați Duminica dimineața, la Spitalul Județean de Urgența din Pitești, unul din saloanele in care erau tratați pacienți cu COVID-19 s-a umplut de fum. Doua persoane internate pe secție au fost evacuate. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 4:30, insa personalul s-a sesizat la timp și a scos din priza prelungitorul care alimenta cu electricitate un concentrator de oxigen, evitand astfel producerea un incendiu. Cei doi bolnavi care se aflau in respectivul salon au fost mutați imediat, fara ca starea de sanatate sa le fie afectata. „In aceasta dimineața, in Secția de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

