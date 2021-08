Școlile și gradinițele vor ramane deschise cu prezența fizica a elevilor pana la pragul de cazuri Covid de 6 la mie in noul an școlar, a anunțat vineri ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. In precedentul an școlar, pragul era de 3 cazuri Covid la mia de locuitori, ceea ce inseamna ca in acest an posibilitatea inchiderii școlilor va fi mult mai mica. In acest moment, incidența la nivel național este de 0,19 cazuri la mia de locuitori. Elevii vaccinați de la clasa a VII-a in sus ar putea veni la școala și peste prag, a mai spus Sorin Cimpeanu. Regulile pentru redeschiderea școlilor și vaccinarea…