S-a dat legea! Părinții au liber de la serviciu la închiderea școlilor (Social) Parlamentul a adoptat legea: Angajatorii, obligați sa dea liber parinților in caz de inchidere a școlilor Proiectul de lege care ii obliga pe angajatori sa le acorde zile libere platite unuia dintre parinți daca școlile se inchid din cauza unor „situații extreme” a fost adoptat cu unanimitate de voturi, joi, de catre Camera Deputaților. Inițiativa a fost adoptata in contextul in care școlile din Romania s-au... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

