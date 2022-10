Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping a fost reales duminica la conducerea Partidului Comunist, dupa ce a anihilat orice contestare, devenind astfel cel mai puternic lider al Chinei dupa Mao Zedong, fondatorul regimului comunist chinez, informeaza agentiile internationale de presa, scrie Rador. Fii…

- O scena iesita din comun petrecuta la Congresul Partidului Comunist Chinez a devenit virala in spatiul public occidental. Concret, fostul presedinte chinez Hu Jintao este escortat din sala de congres, chiar in timpul ceremoniei de inchidere a lucrarilor. In varsta de 79 de ani, lui Hu Jintao – care…

- Președintele chinez Xi Jinping a vorbit despre planurile țarii de a reforma armata la ceremonia de deschidere a celui de-al 20-lea Congres al Partidului Comunist din China. {{641744}}Beijingul iși propune sa aiba o armata la nivel mondial pina in 2027, cind va fi sarbatorit centenarul Armatei Populare…

- Se așteapta ca președintele Chinei, Xi Jinping, sa iși consolideze controlul asupra puterii in momentul in care incepe la Beijing un congres istoric al Partidului Comunist, informeaza bbc.com. Este probabil ca delegații sa-i acorde dlui Xi un al treilea mandat la șefia partidului. Fii la curent…

- Intr-o dupa-amiaza insorita de iunie, Wang Qun s-a hotarat sa escaladeze gardul de oțel inalt de cațiva metri. Prima sa privire catre visul american a fost sa admire palmierii și casele de peste granița. Spre deosebire de multe dintre miile de imigranți care urmareau sa treaca ilegal granița dintre…