- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat, duminica dimineata, doua focare de pesta porcina africana in doua exploatatii de mici dimensiuni din localitatile Patarlagele si Panatau, din judetul Buzau.

- Buzaul nu scapa de pesta porcina africana, maladie care face ravagii de mai multa vreme in gospodariile romanilor. Cel putin trei cazuri au fost confirmate telefonic de un laborator de specialitate din Bucuresti. CJSU si Centrul Local pentru Combaterea Bolilor au fost convocate pentru pentru duminica,…

- De ce ne-a fost frica nu am scapat! Buzaul intra oficial in randul județelor cu pesta porcina africana. Suspiciuni de boala au fost confirmate la Patarlagele, in satele Lunca și Marunțisu, și la Panatau, potrivit unor surse ANSVSA. Urmeaza ca autoritațile sa urmeze pașii care se impun in acest caz.…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat existenta virusului pestei porcine africane in cea mai mare ferma din Romania și a doua ca marime din Europa Ferma apartine SC TEBU Consult Braila și are un efectiv de aproximativ 140.000 de porci, potrivit , potrivit directorului DSV…

- In judetul Satu Mare se inchid focarele de pesta porcina africana Tot mai multe focare de pesta porcina africana se închid în judetul Satu Mare, acolo unde a aparut boala pentru prima oara în România. În timp ce pesta porcina africana este confirmata aproape…

- Pesta porcina africana a ajuns in municipiul Braila, un astfel de focar fiind confirmat intr-o gospodarie situata pe Soseaua Ramnicu Sarat, potrivit informatiilor furnizate marti de Directia Sanitar Veterinara Braila. Proprietarul porcilor a observat ca animalele dadeau semne de boala si a anuntat autoritatile…

- Virusul pestei porcine africane a confirmat la 15 porci dintr-o anexa gospodareasca a unei stane, la 4 km de localitatea Tunari, din județul Ilfov, a anunțat duminica Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentara (ANSVSA). „Prezența virusului pestei porcine africane (PPA) a…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti (I.D.S.A.) a confirmat vineri prezenta virusului Pestei Porcine Africane la 57 de porci intr-o gospodarie din judetul Bihor, care au fost sacrificati, anunta vineri ANSVSA. „Astazi, (n.r. vineri), 6 iulie, Institutul de Diagnostic ...