S-a aruncat în râul Bistrița pentru a salva un pui de căprioară O fata a sarit in raul Bistrița pentru a salva un pui de caprioara. Animalul sarise in apa pentru a scapa de o haita de caini. Trei tinere au incercat sa salveze puiul de Caprioara. Fetele care au vazut incidentul au sunat la 112 și au cerut ajutor. Una dintre ele nu a mai așteptat sosirea echipajelor și a sarit in apa pentru a salva caprioara. La fața locului au sosit rapid echipaje ale ISU Bistriția impreuna cu Poliția Animalelor. Fata care a sarit in apa a fost preluata de Echipajul de Prim Ajutor, iar puiul de caprioara a fost verificat de mediciii veterinari. The post S-a aruncat in raul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

