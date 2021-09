Stiri pe aceeasi tema

- ”In sedinta de Guvern de astazi am aprobat rectificarea bugetara pe anul 2021, prima rectificare bugetara pe acest an. La baza rectificarii sta o reevaluare a Produsului Intern Brut, in lumina informatiilor referitoare la cresterea economica, PIB are o valoare nominala acum de 1,17 miliarde fata de…

- Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca Guvernul a aprobat rectificarea bugetara. Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii, Ministerul Investitiilor Europene si Ministerul Transporturilor primesc cei mai multi bani. Bugetul Ministerului Sanatații crește cu 3,7 miliarde lei, Ministerul Dezvoltarii…

- Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca Guvernul a aprobat rectificarea bugetara, PIB-ul fiind reevaluat la o valoare nominala de 1,17 miliarde de lei, fata de la 1,11 miliarde de lei la inceputul anului. "Am aprobat rectificarea bugetara pe anul 2021, prima rectificare…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, marți, ca Executivul a aprobat in ședința de astazi proiectul OUG pentru rectificarea bugetara. „In prima parte a anului investițiile au avut o contribuție majora la creșterea economica, ele sunt motorul creșterii economice. Se schimba estimarea de creștere economica,…

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind coplata in sanatate, a declarat premierul Florin Citu, care a spus ca nu va scadea calitatea actului medical in sistemul public. "Ordonanta de urgenta privind coplata a trecut (in sedinta de Guvern - n.r.) astazi. (...) Nu are cum sa scada calitatea…