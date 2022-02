S-a anunţat unde se pot efectua teste rapide antigen în vederea depistării infecţiei cu SARS-COV-2, în Prahova N. Dumitrescu Prin intermediul unui comunicat de presa primit la redacție, ieri, Casa de Asigurari de Sanatate Prahova a anunțat ca pe site-ul instituției a fost publicat programul atat al spitatelor, cat și al cabinetelor de medicina de familie din județ care au ca obiect efectuarea activitații de testare cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiana in vederea depistarii infecției cu SARS -COV- 2, care poate fi consultat prin accesarea urmatorului link: http://cas.cnas.ro/casph/page/testare-covid-19.html. Potrivit CAS Prahova, in momentul de fața, pe lista unitaților sanitare din Prahova… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

