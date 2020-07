S-a anunțat primul mare oraș care ar putea fi carantinat în această perioadă Premierul Ludovic Orban a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa la Constanta, daca municipiul Pitesti va intra in carantina, spunand ca asteapta propuneri si ca oricand exista o propunere fundamentata daca este avizata de INSP se poate dispune carantinarea. “Au existat declaratii legate de Arges, asteptam propuneri. Deocamdata s-a dispus carantinarea a doua localitati, una e un sat, Roata de Jos din judetul Giurgiu, de asemenea, s-a mai dispus carantinarea pentru o localitate, imi scapa numele. Oricand exista o propunere fundamentata daca este avizata de INSP se poate dispune carantinarea”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua localitați au intrat in carantina Foto: datelazi.ro Localitatile Cartojani din judetul Giurgiu si Gornet din Prahova au intrat în carantina din cauza cresterii numarului de îmbolnaviri cu COVID-19. De asemenea, în judetul Arges, Comitetul pentru Situatii de Urgenta…

- Județul Argeș se confrunta in ultimele zile cu o explozie a cazurilor noi de infectari cu coronavirus, motiv pentru care 12 localitați ar putea intra in carantina incepand de luni, anunța Prefectura Argeș. UPDATE 23.29. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges, intrunit miercuri in sedinta…

- 12 localitați din Argeș, intre care Piteștiul, sunt evaluate pentru o eventuala carantina. Decizia urmeaza sa fie luata luni, in funcție de evoluția numarului de imbolnaviri. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges, intrunit miercuri in sedinta extraordinara, a decis sa ia masuri de prevenire…

- In prezent, 12 localitați se afla sub monitorizare: Pitești, Mioveni, Ștefanești, Costești, Balilești, Bascov, Braduleț, Buzoești, Davidești, Micești, Stalpeni și Vulturești. Citeste si: Terasele vor avea program redus din cauza coronavirusului! Zona in care se inchid piscinele, iar targurile…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges, intrunit miercuri in sedinta extraordinara, a hotarat aplicarea unor masuri de prevenire suplimentare, cu aplicabilitate imediata, pe fondul creșterii numarului de cazuri de infectari cu noul coronavirus. Doisprezece localitați din Argeș sunt monitorizate…

- Pana astazi, 13 iulie, in Romania au fost confirmate 32.948 de cazuri de persoane infectate cu COVID 19. 1.901 persoane diagnosticate cu infecție cu coronavirus au decedat. Conform raportarilor oficiale, Bucureștiul conduce in topul orașelor cu cele mai multe imbolnaviri in ultimele 24 de ore (55).Capitala…

- Bucureștiul si alte 22 de judete din Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei, sudul si centrul Moldovei se vor afla vineri sub Cod galben de canicula, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.In aceste zone, temperaturile maxime vor atinge frecvent 35 - 36 de grade Celsius si izolat 37 de grade,…

- RadicStar iți aduce produsele preferate direct la ușa ta, la DOAR un click distanța. Transportul este GRATUIT și se realizeaza cu autovehicule autorizate frigorific in urmatoarele zone: Pitești, Ștefanești, Mioveni, Bascov, Moșoaia și Bradu. AI LIVRARE GRATUITA IN 24H DE LA PLASAREA COMENZII! Comanda…