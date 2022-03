Stiri pe aceeasi tema

- In centrul orașului Pitești s-a construit ilegal un bloc cu 11 etaje. Trebuia sa fie de 10 etaje și o pergola, dar, din șmecherie, in loc de pergola a ieșit inca un etaj cu un super penthouse. Iar ca sa fie bine și sa nu fie rau, exact cand primarul Gentea și-a luat o zi […]

- Creșterea puternica a prețurilor din ultima perioada a afectat puternic puterea de cumparare a romanilor. Pentru mare parte din populație, plata tuturor cheltuielilor, de la utilitați la rate și produse alimentare a ajuns o adevarata provocare, iar perspectivele nu se arata deloc optimiste. Citește…

In ziua de 20 Martie 1820 s-a nascut la Huși, in Moldova, Alexandru Ioan Cuza – primul domnitor al Principatelor Unite ale Moldovei si Valahiei (1859-1866). Alexandru Ioan Cuza, domnitor al Moldovei si al Valahiei,…

De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.137 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, dintre care 64 in ultimele 24 de ore, a informat sambata Ministerul Afacerilor Interne. La acest moment, gradul…

Doctorul Tiberiu Irimia a caștigat, la Tribunalul Valcea, procesul cu Titidan. Instanța de fond a decis astazi, 18 martie 2022, anularea Autorizației de construire nr.191 din 2013 emisa de Primarul Municipiului Pitești. Este vorba despre ansamblul cladire mixta 2S+P+10E cu locuințe colective și spații…

- Blocul va avea cinci etaje Este ridicat de catre societatea Sagit Life SRL Investitiile imobiliare continua pe raza municipiului Constanta indiferent de situatia creata de pandemia COVID 19. Astfel, pe strada Dacia nr. 1B se lucreaza intens la viitorul bloc de cinci etaje, ridicat de catre societatea…

- Blocul de trei etaje, de pe str. Poporului 40, este pe numele unei persoane fizice, iar autorizatia ar fi expirat pe 17 ianuarie 2022, conform portalului Primariei Constanta Lucrarile au fost sistate de catre politistii locali, insa pe 31 ianuarie muncitorii isi continuau treaba Proprietarii terenului…

- Creșa care a fost construita pe str. Apollo nr. 2 sta, de un an, nefolosita, din cauza ca municipalitatea nu este in stare sa o racordeze la rețeuaa de energie electrica și de gaz. Chiar daca in urma cu aproximativ doua luni a fost facuta o interpelare pe aceasta tema in plenul ședinței de Consiliu…