Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer care conducea masina cu viteza redusa a fost oprit de politisti, acestia stabilind ca barbatul avea o concentratie de 1,11 mg/l alcool pur in aerul expirat. Pe numele soferului a fost intocmit dosar penal, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Joi seara, 8 decembrie, la ora 21.00, in timp ce polițiștii din Sarasau se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe D.N.19 au observat un autoturism care circula haotic avand directia de deplasare dinspre Sarasau inspre Sighetu Marmației. Avand in vedere aceste aspecte, s-a procedat la efectuarea…

- FOTO ȘTIREA TA: Mașina distrusa intr-o parcare din Alba Iulia. Polițiștii au deschis un dosar penal. Ce s-ar fi intamplat O mașina a fost distrusa in noaptea de marți spre miercuri, intr-o parcare din Alba Iulia. Mașina a ramas fara geamuri și oglinzile laterale. Un dosar penal pentru distrugere a fost…

- Duminca seara in timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Bosanci, un localnic de 34 de ani a parasit partea carosabila intrand in coliziune cu un gard de beton. Din impact a rezultat decesul conducatorului auto. In cauza s-a intocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural. The post Șoferul…

- Patrula de siguranta publica din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanești, a identificat pe drumul comunal din localitatea Voitinel autoturismul condus de catre o tanara de 24 ani. Din verificarile efectuate s-a stabilit faptul ca tanara nu detine permis de conducere. In cauza, lucratorii de politie…

- Un iesean beat crita a fost depistat in trafic de politisti inainte sa produca o tragedie. Acesta s-a ales cu dosar penal iar permisul ii va fi anulat. "Politistii Orasului Targu Frumos efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui…

- Astazi dimineața, la ora 07.46, polițiștii baimareni au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui accident rutier pe strada Matei Basarab intersecție cu strada Petru Rareș.La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 50 de ani din municipiu, aflat la volanul unui autoturism,…

- La data de 3 octombrie ora 16:45, o patrula din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Vadu Moldovei a oprit pentru control pe raza comunei Foraști, autoturismul condus de un barbat din comuna Dolhești. Intrucat existau suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere prezentat de catre conducatorul…