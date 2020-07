Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat, joi, la sedinta Comisiei juridice a Camerei Deputatilor in care se dezbate proiectul Guvernului privind carantinarea si izolarea, ca, in urma discutiei cu reprezentantii Parlamentului, s-a ajuns la un proiect viabil, care permite autoritatilor "sa-si…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat, joi, un raport favorabil la proiectul Guvernului privind carantinarea si izolarea, fiind acceptate mai multe amendamente convenite si in urma discutiei cu secretarul de stat in MAI Raed Arafat. S-au inregistrat 24 de voturi pentru raport si o abtinere.…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat, joi, in comisia juridica a Camerei Deputatilor in care se dezbate proiectul Guvernului privind carantinarea si izolarea, ca, in urma discutiilor, s-a ajuns la un proiect viabil. "Am venit cu acest proiect in urma deciziei CCR si am luat in seama toate…

- Senatul a adoptat, marti, cu amendamente, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa de modificare a Legii concurentei 21/1996, prin care numarul membrilor plenului Consiliului Concurentei este marit de la 7 la 11, numirea acestora revenind Parlamentului si nu sefului statului, ca pana…

- Starea de alerta va fi instituita la nivel național, dupa incetarea starii de urgenta. Proiectul, care a primit raport de admitere cu amendamente in Comisia juridica, a fost insusit de plen cu 111 voturi pentru, 8 impotriva si 15 abtineri. ”In vederea prevenirii si combaterii efectelor unei pandemii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 39/2017 privind actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a dispozitiilor legislatiei in materie de…

- UDMR sustine prelungirea starii de urgenta in Romania pentru a limita raspandirea coronaviruslui in Romania. "Vom vota pentru prelungirea prin decret prezidential a masuri starii de urgenta. Aceasta a fost singura decizie luata in cadrul sedintei", a spus liderul senatorilor UDMR. "UDMR…