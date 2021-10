Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii in cazul tragediei in care o femeie a murit vineri, dupa ce actorul Alec Baldwin a impușcat-o cu o arma de recuzita pe platoul de filmare a westernului „Rust”, au fost facute publice de presa americana care citeaza inregistrari ale instanței, noteaza The New York Times . Asistentul de regie…

- Un asistent de regie i-a dat actorului Alec Baldwin arma de recuzita cu care a impușcat-o mortal pe directoarea de imagine Halyna Hutchins. Asistentul l-a anunțat ca arma este sigura, potrivit datelor din ancheta, relateaza BBC.

- Asistentul regizorului a strigat „pistol rece” înainte de a-i înmâna actorului o arma de foc cu încarcatura reala, arata documentele instanței, citate de presa americana. Asistentul directorului nu știa ca arma era încarcata cu cartușe reale când i-a înmânat-o…

- Alec Baldwin a facut prima declarație dupa accidentul tragic de pe platourile de filmare ale producției ”Rust”. Pistolul, de rechizita, al actorului s-a descarcat și gloanțele oarbe au lovit doi colegi. Halyna Hutchins a murit și Joel Souza a fost ranit grav.

- „Sunt distrus”, a scris pe Twitter actorul de 63 de ani, la cateva ore dupa ce a impușcat mortal, pe platoul de filmare, o femeie, cu o arma de recuzita, relateaza The Independent . Vineri seara, Alec Baldwin, 63 de ani, a facut primele declarații dupa incidentul tragic petrecut pe platoul de filmare…

- Directoarea de imagine Galina Hutchins, care a murit dupa ce a fost impuscata de actorul american Alec Baldwin pe un platou de filmare din SUA, avea cetațenia ucraineana. Acest lucru a fost declarat de purtatorul de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei Oleg Nikolenko, relateaza Noi.md.…

- Celebrul actor american a impușcat-o mortal, joi, 21 octombrie, pe directorul de imagine Halya Hutchins și l-a ranit pe regizorul Joel Souza, in timpul unor filmari la un western in New Mexico, SUA. Circumstanțele tragediei nu sunt inca stabilite. Halyna Hutchins și Joel Souza „au fost impușcați și…

- Conform unor surse anonime citate de The Information, Apple a dezvoltat un chipset propriu pentru viitoare sa casca de VR/AR. In locul procesarii locale a datelor, acest chipset a fost optimizat pentru a fi cat mai eficient in cazul transferului wireless al datelor. Asta inseamna ca Apple dezvolta aceasta…