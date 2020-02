Stiri pe aceeasi tema

- Chirurgul militar chinez care a dezvaluit ca Guvernul din China a musamalizat epidemia SARS din anul 2003 se afla în arest la domiciliu înca de anul trecut, potrivit declarațiilor familiei si prietenilor sai, scrie The Guardian, citat de Mediafax.Soarta doctorului Jiang Yanyong,…

- Autoritatile din China au difuzat informatii contradictorii despre starea medicului Li Wenliang, Spitalul Central din Wuhan negand informatiile difuzate de presa de stat despre decesul acestuia si anuntand ca este in stare critica, anunța MEDIAFAX."In lupta cu epidemia de pneumonie generata…

- Wizz Air: Israelul refuza intrarea in țara a pasagerilor care au vizitat recent China, din cauza epidemiei cu noul coronavirus Pasagerii care au vizitat China cu 14 zile inainte de plecarea lor spre Israel nu mai pot intra in aceasta tara, incepand de luni, 3 februarie, informeaza Wiz Air. Măsura…

- China a criticat dur Statele Unite ale Americii, pe care le acuza de „creare și semanare de panica”, dupa ce au dat semnalul pentru restricțiile care le sunt impuse cetațenilor chinezi în urma epidemiei de coronavirus, scrie AFP. "Guvernul american a fost primul care a…

- Spitalul, Huoshenshan, sau ''muntele zeului focului'', este proiectat cu 1.000 de paturi dedicate pacientilor cu infectii confirmate pentru a face fata penuriei de paturi din oras in contextul in care virusul se raspandeste. Citeste si: Bilantul deceselor din cauza coronavirus a ajuns la 361!…

- Epidemia de coronavirus a ajuns și in Rusia. Oficialii au confirmat azi doua cazuri de imbolnavire cu 2019-nCoV, scrie The Moscow Times. Rusia este a 21-a țara afectata de epidemia izbucnita in Wuhan.Vicepremierul rus Tatiana Golikova a facut anunțul. Cei doi pacienți, cetațeni chinezi, au fost bagați…

- Premierul chinez Li Keqiang s-a deplasat luni in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, care a contaminat deja peste 2.700 de persoane din intreaga tara, a anuntat guvernul de la Beijing, relateaza AFP. Li Keqiang se afla in capitala Hubei (centru) pentru a ''cerceta…

- Calificarile la box pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo ar fi trebuit sa aiba loc in februarie, in orașul Wuhan din China, insa din cauza epidemiei cu un nou tip de coronavirus, calificarile vor fi reprogramate.Organizatorii au anunțat, miercuri, ca au decis mutarea evenimentului, din Wuhan,…