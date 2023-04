S-a aflat cine a comis atentatul de la Sankt Petersburg. „Noi am fost!” – FOTO&VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- „Armata Naționala Republicana”, formata din partizani ruși, și-a asumat marți organizarea atentatului din Sankt Petersburg, potrivit site-urilor Meduza și canalului de Telegram 'Rospartizan'.„Am organizat și desfașurat o acțiune pe 2 aprilie 2023 impotriva unui grup de activiști și impotriva unui cunoscut…

- Imagini cu momentul exploziei din cafeneaua Street Bar Cafe, din Sankt Petersburg (Rusia) au fost date publicitații. In ele apare chiar bloggerul rus Vladlen Tatarski. Imaginile prezentate il suprpind pe bloggerul militar in timp ce vorbește publicului, apoi pune in cutie statueta in care autoritațile…

- Autoritațile ruse au publicat luni, 3 aprilie, o inregistrare video de la interogatoriul Dariei Trepova, principala suspecta in cazul uciderii bloggerului Vladen Tatarski, in care este surprinsa recunoscand ca a predat o statueta in care era ascuns un dispozitiv exploziv, transmite agenția rusa de presa…

- Autoritatile ruse au anuntat luni arestarea unei tinere femei, considerata principala suspecta de atentatul in care a fost ucis un celebru blogger militar rus si fervent sustinator al ofensivei impotriva Ucrainei, relateaza AFP si Interfax. Anchetatorii ‘au retinut-o pe Daria Trepova, suspectata de…

- Daria Trepova, o tanara de 26 de ani, care intra in cafenea cu o cutie, iar bloggerul militar ii ofera un loc din politețe langa el. Forțele ruse de securitate au reținut-o pe Daria Trepova, pentru suspiciunea ca l-ar fi ucis pe propagandistul Tatarski.Tanara a fost prinsa dupa ce a incercat sa fuga…

- Presa de stat din Rusia și instituții independente au descris ceea ce ele spun ca sunt relatari ale martorilor la explozia produsa la o cafenea din Sankt Petersburg, soldata cu moartea unui cunoscut blogger militar, Vladlen Tartarski si ranirea altor 16 persoane, scrie Rador.Agenția rusa de știri…

- Gruparea jihadista Stat Islamic a revendicat pe contul sau de Telegram responsabilitatea pentru atacul sinucigas care a ucis luni cel putin sase civili in capitala Afganistanului, Kabul, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Politia a precizat ca atacul a avut loc in apropierea unui punct de control…

- Un juriu din New York a gasit un imigrant uzbek vinovat de crima și terorism in legatura cu atacul din 2017, cand individul a intrat cu un camion pe o pista de bicicliști, ucigand opt oameni, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…