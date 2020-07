Ryanair relansează zborul București – Timișoara Ryanair a anunțat, astazi, relansarea cursei București – Timișoara incepand cu 4 septembrie. Acesta va fi operaționala de trei ori pe saptamana, in timpul programului de vara. Potrivit unui comunicat al Ryanair, zborul București – Timișoara va fi operațional din 4 septembrie. Aeronavele vor avea trei zboruri saptamanale intre București și Timișoara. Pentru a marca […] Articolul Ryanair relanseaza zborul București – Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair a anunțat, joi, relansarea cursei București - Timișoara incepand cu 4 septembrie. Acesta va fi operațional de trei ori pe saptamana, in timpul programului de vara, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al Ryanair, zborul București – Timișoara va fi operațional din 4 septembrie.…

- CARAS-SEVERIN – Asociația Acasa in Banat și Fundația Orange și-au unit forțele pentru a salva patrimoniul mulinologic din județul Caraș Severin. In cele doua zile de intervenție, voluntarii au renovat patru dintre cele noua mori de apa care mai exista și astazi pe raza localitații Garnic! Au schimbat…

- Fotografia a fost postata pe pagina Facebook Nesimtitii Traficului din Timisoara, noteaza adevarul.ro. Un șofer din Mehedinți a parcat mașina aproape de peroanele Garii de Nord din București. Imaginile au devenit virale imediat. Imaginile postate sunt in aceasta galerie foto: +1 FOTO Nu se știe deocamdata…

- Spitalul Județean de Urgența din Craiova, Spitalul Județean Targu Jiu și Spitalul Floreasca din București ocupa primele 3 locuri intr-un ”top al rușinii” realizat de Observatorul Roman de Sanatate, conform HotNews.ro.Potrivit sursei citate, sunt spitale romanești pentru care gradul de satisfacție al…

- Romania are nevoie de un restart solid, de reforme structurale coerente si cu viziune, sustin reprezantantii mediului de afaceri prezenti la dezbaterile organizate pe parcursul celor doi ani in marile centre universitare, din tara, precum Iasi, Cluj-Napoca, Bucuresti, Timisoara, Brasov, Constanta.

- AeroVacanțe, parte a Grupului Aerotravel, deschide sezonul vacanțelor in insula Skiathos, cu plecari in fiecare sambata din București, Timișoara și Cluj- Napoca, in perioada 4 iulie – 3 octombrie 2020. Sejururile in insula Skiathos au tarife incepand cu 199E, la care se adauga taxele de aeroport in…

- AeroVacanțe, parte a Grupului Aerotravel, deschide sezonul vacanțelor in insula Skiathos, cu plecari in fiecare sambata din București, Timișoara și Cluj- Napoca, in perioada 4 iulie - 3 octombrie 2020.Sejururilein insula Skiathos au tarife incepand cu 199E, la care se adauga taxele deaeroport in valoare…

- AeroVacante, parte a Grupului Aerotravel, a anuntat miercuri ca deschide sezonul vacantelor in insula Skiathos, cu plecari din Bucuresti, Timisoara si Cluj- Napoca, in perioada 4 iulie - 3 octombrie, iar sejururile pornesc de la 199 euro, la care se adauga taxele de aeroport in valoare de 95 euro de…