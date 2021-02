Ryanair mizează pe succesul vaccinării pentru a ieși din marasmul pierderilor de un miliard de euro de anul trecut Ryanair se așteapta la o pierdere record de aproape 1 miliard de euro in anul financiar care se va incheia la 31 martie, dar, spune directorul executiv Michael O’Leary, grație programelor de vaccinare COVID-19 mai tarziu in acest an va aparea o „recuperare dramatica” a afacerilor pierdute. Pierderea prognozata de compania aeriana low-cost irlandeza, cea mai mare din Europa, este de aproximativ cinci ori mai mare decat pierderea record precedenta din 2009. Potrivit lui Michael O’Leary, traficul aerian este probabil la 20%-25% din nivelurile pre-pandemiei intre aprilie și iunie, dar va crește la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

