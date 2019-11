Pasagerul a fost obligat sa plateasca o taxa de 20 de euro, pentru a fi lasat sa ia in cabina cu un bagaj de 10 kg. Ryanair permite in cabina doar gențile mici de mana, care pot fi depozitate sub scaunul din fața și a informat ca nu iși va modifica politica de bagaje.



Pasagerul calatorea de la Madrid la Bruxelles și a fost sancționat pentru ca a adus in cabina un bagaj in plus.



Politica operatorului este aceea de a cere o taxa in plus pasagerilor care aduc la bord mai mult decat o genata de mana cu obiecte personale. Bagajele mai mari sunt, de asemenea, taxate.



Decizia…