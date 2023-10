Israelul a promis ca va anihila miscarea Hamas care guverneaza Fasia Gaza, ca razbunare pentru cel mai letal atac asupra civililor din istoria sa, cand sute de oameni inarmati Hamas au trecut bariera si s-au dezlantuit prin orasele israeliene sambata. „Am zburat (la Tel Aviv) duminica, am oprit zborurile luni. Suntem in legatura cu aeroportul, nu exista nicio acoperire de inginerie in acest moment. Aceasta este restaurata astazi”, a declarat O’Leary reporterilor la Bruxelles. ”Deci incercam sa reluam cel putin unul sau doua zboruri zilnice de maine, vineri. Aeroportul vrea sa restabilim un zbor…