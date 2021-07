Aceasta viziune nu are in vedere provocarile majore ale Chinei și rezistența diplomației SUA se arata intr-un interviu dat in Washington Post de fostul director pentru China, Taiwan și Mongolia in cadrul Consiliului Național de Securitate. O femeie sta langa un ecran care arata steagurile Chinei și SUA, in timp ce asculta un discurs la Forumul Lanting de la sediul Ministerului Afacerilor Externe din Beijing, in februarie. (Andy Wong / AP) Pe masura ce administrația Biden se apropie de incheierea unei perioade de șase luni, Jessica Chen Weiss a avut un dialog cu Ryan Hass, care este cadru didactic…