- Perechea formata din Horia Tecau și brazilianul Marcelo Melo (favoriți 4) s-a calificat în sferturile de finala ale turneului Murray River Open de la Melbourne.Aflați la primul meci ca echipa, Tecau și Melo au învins, vineri, cu scorul de 7-6(6), 6-2, perechea Nicholas Monroe/Frances…

- Principalele evenimente sportive internationale din ultimele patru luni ale anului 2021, cu mentiunea ca unele au date provizorii avand in vedere contextul pandemiei de COVID-19: Foto: (c) Reporter Images/EPA SEPTEMBRIE 3 - atletism: reuniunea de la Bruxelles…

- ​Tenismenul Horia Tecau ar urma sa faca pereche la Australian Open cu brazilianul Marcelo Melo, potrivit jurnalistului italian Luca Fiorino.Melo, 37 de ani, locul 10 ATP de dublu, a evoluat în ultimii patru ani în echipa cu polonezul Lukasz Kubot. Ei au câstigat 13 competitii…

- La tragerea la sorți organizata azi, 7 decembrie, la Zurich (Elveția), in absența delegațiilor europene din cauza contextului pandemic, tricolorii au aflat oponenții din cursa spre Campionatul Mondial Qatar 2022. Aflata in urna a doua valorica, Romania va juca intr-o grupa de 6 echipe. Configurația…

- Secțiile de votare vor fi deschise pana la ora 21.00 (ore locale), cu posibilitatea prelungirii votarii pana cel mult la ora 23.59, daca exista alegatori care la ora 21.00 sunt la sediul secției de votare sau la rand in afara sediului secției de votare, pentru a intra in localul de votare. update 08.00 …

- Prima zi a votarii in strainatate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din acest an s-a incheiat in cele mai estice 6 secții organizate in Australia și Noua Zeelanda (Canberra, Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane și Auckland). Procesul de votare a decurs in condiții foarte bune…

- Compania Tarom a anunțat, miercuri, ca va suplimenta zborurile spre Madrid și AMsterdam, din cauza cererii crescute, anunța MEDIAFAX. „Ținand cont de cererea crescuta pentru acesta destinație, va anunțam faptul ca TAROM va opera o noua cursa pe relația București - Madrid - București in data…