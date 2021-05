Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rwandei, Paul Kagame, "foarte ingrijorat" de situatia vulcanului Nyiragongo din Republica Democrata Congo (RDC), a lansat vineri un apel la "sprijin mondial si urgent" in fata "crizei umanitare" provocata in special de exodul a sute de mii de congolezi, inclusiv in tara sa, informeaza…

- Presedintele Rwandei, Paul Kagame, „foarte ingrijorat” de situatia vulcanului Nyiragongo din Republica Democrata Congo (RDC), a lansat vineri un apel la „sprijin mondial si urgent” in fata „crizei umanitare” provocata in special de exodul a sute de mii de congolezi, inclusiv in tara sa, informeaza AFP,…

- Peste 20.000 de persoane au ramas fara locuinte si alte 40 sunt in continuare date disparute dupa eruptia unui vulcan din estul Republicii Democrate Congo, care a ucis cateva zeci de oameni si continua sa provoace seisme puternice in proximitatea orasului Goma, a anuntat miercuri Organizatia Natiunilor…

- Bilantul deceselor în urma eruptiei de sâmbata a vulcanului Nyiragongo nord-estul Republicii Democrate Congo (RDC) a ajuns la 32 de victime, noi fotografii aratând cum scurgerile de lava au acoperit un sat din aceasta țara, relateaza AFP și Reuters.Mai multe fotografii realizate…

- Erupția vulcanului Niragongo a lasat in urma dezastru, 170 de copii sunt dați disparuți, news.un.org . UNICEF a declarat duminica ca sute de copii și familii din districtul Goma din Republica Democrata Congo (RDC) sunt expuse riscului in urma erupției vulcanice a Muntelui Nyiragongo. Imaginile filmate…

- Cel putin 15 persoane au murit dupa ce torente de lava s-au revarsat in sate dupa lasarea intunericului in estul Republicii Democrate Congo, distrugand peste 500 de case, au declarat duminica oficiali si supravietuitori. Eruptia vulcanului Nyiragongo a pus pe fuga aproximativ 5.000 de persoane din orasul…

- Lava a izbucnit din vulcanul Nyiragongo in cerul noptii formand un nor gros portocaliu peste Goma, care are o populatie de doua milioane de locuitori. Mii de locuitori panicati fugeau pe strazi, multi pe jos. Inainte de anuntul Guvernului de evacuare, oamenii au fugit in Rwanda, iar unii spre terenuri…

- Guvernul din Republica Democrata Congo a dispus, sambata seara, evacuarea orașului Goma, situat in estul țarii, dupa erupția puternica și brusca a vulcanului Nyiragongo situat in apropiere. Erupția a provocat panica in orașul cu aproximativ 2 milioane de locuitori. Mii de oameni au fugit panicați, mulți…