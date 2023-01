Stiri pe aceeasi tema

Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, s-a opus aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Deși țarile Uniunii Europene susțin ca indeplinim condițiile tehnice, Nehammer s-ar fi opus din motive politice.

Ministrul grec pentru migrație și azil, Notis Mitarakis, a fost primit la Viena de cancelarul austriac, Karl Nehammer, dupa ce ieri s-a intalnit cu ministrul de interne, Gerhard Karner.

Afacerea cu traficanți de persoane este in floare in Serbia și Ungaria. Sunt dezvaluirile facute de presa de la Viena, care ii da o palma cancelarului Karl Nehammer care ne-a refuzat intrarea in Schengen.

Karl Nehammer, cancelarul Austriei, revendica un prim succes in ceea ce privește interesele Vienei in negocierile privind aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Oficialul austriac a cerut in negocieri un gard in Bulgaria, pentru a proteja țara de migranți.

Karl Nehammer, cancelarul Austriei, a explicat ce il va convinge sa accepte intrarea Romaniei și a Bulgariei in Schengen. Acesta a cerut ferm construirea unui gard la frontiera externa a UE pentru a stopa migrația ilegala.

Cancelarul austriac, Karl Nehammer, ''a respins orice argument rational'' in ceea ce priveste aderarea Romaniei la spatiul Schengen, este concluzia transmisa de europarlamentarul Eugen Tomac dupa reuniunea Partidului Popular European (PPE) desfasurata miercuri la Viena, anunța Agerpres.

Negocieri la Viena, Romania incearca sa convinga Austria in privința aderarii țarii noastre la Schengen. Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan anunța ca este in drum spre Viena, urmand ca la ora 17.30 sa-l intalneasca pe cancelarul Austriei, Karl Nehammer.

Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat marti dimineata, intr-o emisiune la postul public de televiziune, ca Viena isi mentine dreptul de veto fata de aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen si nu are de gand sa-si schimbe opinia la Consiliul JAI din 8-9 decembrie, relateaza