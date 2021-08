Rutina de ingrijire a tenului dupa 30 de ani: 6 pasi Majoritatea doamnelor si domnisoarelor mature incep sa observe anumite schimbari atat la nivel fizic, dar si la nivel psihologic si social la varsta matura. Acestea apar adesea dupa 30 de ani, iar modificarile sunt vizibile in special pe chip, prin aparitia liniilor fine si ale ridurilor, a semnelor de oboseala, dar si a pierderii elasticitatii si fermitatii pielii.



Citeste in continuare si afla care sunt pasii ideali pe care sa-i urmezi pentru o rutina de ingrijire a tenului dupa varsta de 30 de ani!



Foloseste demachiant in fiecare zi

Pentru tenul trecut de 30 de ani exista… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna august a acestui an, iți poți schimba rutina de ingrijire a pielii cu ajutorul device-ului UFO 2 și iți poți alege cadoul perfect de vara – LUNA play sau ISSA play. Ei spun ca toata magia se petrece intre lunile iunie și august – și, exista ceva mai magic decat zambetul de pe chipul tau dupa…

- Este vara, bine ne pare, insa cum ne protejam de soare? Pe cat de mult iubim acest anotimp și razele soarelui care ne dezmiarda și ne incalzesc corpul, pe atat de atenți trebuie sa fim atunci cand ne expunem direct la soare. Atat pe timpul verii, cat și in celelalte anotimpuri. De ce? Pentru ca expunerea…

- Rafturile magazinelor și ale farmaciilor sunt pline de produse de infrumusetare, care au ca scop protejarea, ingrijirea și chiar intinerirea pielii tale. Unele dintre ele exfoliaza, altele corecteaza, iar altele hidrateaza. Ceea ce au in comun toate aceste produse este faptul ca toate acționeaza asupra…

- Pentru sanatatea și frumusețea tenului, pe langa o dieta echilibrata, bogata in nutrienți esențiali, dermatologii recomanda sa avem o rutina zilnica de ingrijire. Aplica acești 5 pași esențiali pentru un ten bine ingrijit, luminos și sanatos.

- Cand te gandești la poluare iți imaginezi pe loc trafic, zgarie-nori, emisii de carbon, ghețari care se topesc sau plasticul care inunda natura. Dar poluarea este mai mult decat atat, este prezenta și la un nivel micro și ne afecteaza organismul mai mult decat ne place sa recunoaștem. Pielea este și…

- Sunt putine lucruri pe lume care se compara cu emotia pe care o resimti cand iti aduci prima data bebelusul acasa. Dar pe langa aceasta imensa bucurie, sa fii pe deplin responsabila de bunastarea unui nou-nascut poate și foarte stresant. Multe femei sunt incredibil de afectate de incertitudinile legate…

- Top Line a lansat trei noi game de ingrijire a tenului, semnate Academie Scientifique de Beaute Paris Procesul de inaintare in varsta este firesc, iar pielea are nevoie de ingrijire profesionala avansata pe durata intregii perioade de maturitate. Procesul de maturizare al tenului debuteaza in jurul…

- Cat timp ne putem expune la soare fara ca acesta sa ne faca rau? Cand putem sta la soare? Are soarele un rol bun pentru noi sau bronzatul ar trebui evitat? Raspunsurile nu sunt identice pentru toți, atrage atentia medicul dermatolog Rucsandra Dascalu. Ele depind de mai multi factori, cum ar fi culoarea…