Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda a fost desemnata vineri ”cea mai fericita tara din lume” - al patrulea an la rand -, devansand Danemarca, Elvetia si Islanda, intr-un clasament al fericirii, in care impactul pandemiei covid-19 este uimitor de contrastant si in care Europa domina in ”top 10”, iar Romania se afla pe locul…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat, luni, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene. Intalnirea a avut loc la Bruxelles, iar miniștrii au discutat despre relatiile Uniunii Europene cu Rusia, situatia din Hong Kong, elaborarea Busolei Strategice…

- Rusia se declara pregatita sa revina in cadrul Tratatului ”Cer deschis” (”Open Sky”) de control militar, daca Statele Unite revin si ele in tratat, subliniind insa ca ”nu va astepta etern” o decizie americana in acest sens, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Noi lasam usa deschisa. Insa colegii…

- Avioane de lupta din Romania, Bulgaria si Turcia au fost trimise sa monitorizeze mai multe aeronave militare rusesti, inclusiv bombardiere Tupolev Tu-22, care zburau miercuri in apropierea spatiului aerian al tarilor membre NATO din zona Marii Negre. Evenimentul a avut loc putin timp dupa ce Rusia a…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu participa astazi, 25 ianuarie 2021, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai statelor membre ale Uniunii Europene, care se desfașoara la Bruxelles. In declarația facuta anterior intalnirii, ministrul de Externe a explicat ca se va discuta despre strategia…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu participa astazi, 25 ianuarie 2021, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai statelor membre ale Uniunii Europene, care se desfașoara la Bruxelles. In declarația facuta anterior intalnirii, ministrul de Externe a explicat ca se va discuta despre strategia…

- Bilanțul ar putea fi insa chiar mai mare de atat, și asta deoarece statisticile furnizate de unele națiuni sunt vechi de cateva zile, printre exemplele de acest fel fiind Rusia și China, care nu au mai centralizat situația din data de 13 ianuarie.Potrivit statisticilor disponibile, cele mai multe vaccinari…

- Daca ne referim la Europa, pierderile cele mai mari de vieți omenești asociate SARS-COV-2 le regasim in Marea Britanie, Italia și Franța, nu foarte departe de cifrele din aceasta țara fiind și Federația Rusa. Mai mult din cei aproape 92,5 milioane de oameni infectați la nivel mondial, deja 66 de milioane…