- O sportiva din Rusia, in varsta de 21 de ani, fura toate privirile la competițiile la care participa. Inzestrata cu o frumusețe angelica, Daria Tulyakova a devenit rapid o celebritate și pe Instagram, unde are aproape 60.000 de fani.

- Mihai Petre, concurent in sezonul 4 al reality show-ului Asia Express, a reușit sa iși surprinda și sa iși amuze din plin fanii de pe Instagram atunci cand a facut un Story in care a aratat ce i-au facut fetele sale, chiar in timp ce urmarea emisiunea.

- Dupa mai multe luni de munca și amenajarea locuinței, Oana Roman impreuna cu Marius Elisei și fiica lor au plecat in vacanța. Cei trei au ales o destinație exotica și au impartașit imagini cu fanii de pe Instagram.

- Simona Halep a ajuns acasa dupa participarea la Indian Wells, turneu unde a fost eliminata în turul al treilea. Sportiva a fost primita cu un cadou, iar bucuria a fost împartașita de jucatoare cu fanii pe contul personal de Instagram.Simona a avut parte de un buchet de trandafiri roșii,…

- Modelul Lena Perminova se numara printre cele mai cunoscute influencerițe din Rusia. Soția miliardarului Alexander Lebedev și mama a patru copii, Lena se bucura de atenția a peste 2,3 milioane de urmaritori pe Instagram.

- Isabella Kidman Cruise, fiica adoptiva a lui Tom Cruise și a lui Nicole Kidman, a publicat o imagine rara pe contul personal de Instagram. Bella a preferat sa stea departe de lumina reflectoarelor, in ciuda faptului ca parinții lui sunt mereu in lumina reflectoarelor.

- Rivalitatea dintre Serena Williams și Maria Sharapova a început în 2004. În acel sezon s-au înfruntat de trei ori: la Miami, în finala la Wimbledon și la Los Angeles Masters. La Miami a câștigat Serena, dar în celelalte doua meciuri a triumfat rusoaica, povestește…