Stiri pe aceeasi tema

- O rusoaica, angajata peste zece ani la Ambasada SUA din Moscova, este suspectata de spionaj de catre autoritatile americane in beneficiul tarii sale, informeaza AFP, citand o serie de media din Statele Unite, potrivit Agerpres. De nationalitate rusa, femeia a lucrat pentru Secret Service - o…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump , cu omologul sau rus, Vladimir Putin , nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de…

- Presedintele american Donald Trump a atribuit luni relatiile proaste dintre Washington si Moscova "vanatorii de vrajitoare" conduse, in opinia sa, de FBI, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Relatiile noastre cu Rusia nu…

- Departamentul american al justitiei a anuntat arestarea unei rusoaice acuzata de conspiratie ca agent al guvernului de la Moscova, prin dezvoltarea de legaturi cu cetateni americani si prin...

- Departamentul american al justitiei a anuntat luni arestarea unei cetatene ruse acuzate de conspiratie ca agenta a guvernului Rusiei, dezvoltand legaturi cu cetateni americani si infiltrandu-se in grupuri politice, informeaza Reuters. Ea a fost arestata preventiv duminica si va fi audiata miercuri…

- Presedintele american Donald Trump a atribuit luni relatiile proaste dintre Washington si Moscova "vanatorii de vrajitoare" conduse, in opinia sa, de FBI, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP. "Relatiile noastre cu Rusia nu au fost NICIODATA atat de proaste,…

- ″Il consideram pe Trump drept partenerul nostru cu care putem negocia’, le-a declarat jurnalistilor Iuri Usakov, consilier de politica externa al Kremlinului, inaintea intalnirii la varf ce va avea loc luni, in capitala finlandeza Helsinki. ‘Situatia in relatiile bilaterale este foarte proasta. Trebuie…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press. Putin mentine,…