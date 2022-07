Rușii zic că au evacuat 2.481.664 de persoane din Ucraina Conform agenției de presa Tasss, șeful Apararii Naționale a Rusiei, Mijail Mizintsev, da asigurari ca peste 22.000 de persoane au fost evacuate din regiunile separatiste Donețk și Lugansk din Ucraina. „In ciuda dificultaților și obstacolelor create de regimul de la Kiev, 4.433 de mașini private au trecut granița cu Rusia in ultima zi și 392.367 de la inceputul operațiunii speciale. In cursul zilei, 22.017 persoane, inclusiv 3.479 de copii, au fost evacuate din zone periculoase din diferite regiuni ale Ucrainei și din regiunile Lugansk și Donețk in Rusia, fara participarea parții ucrainene. De… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

