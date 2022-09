Rușii vor să fugă din țară! Un bilet spre Dubai a ajuns să coste 17.800 de dolari Dupa ce Vladimir Putin a anuntat, miercuri, mobilizarea partiala, amenintand Occidentul ca nu va ezita sa raspunda la „santajul nuclear” al liderilor principalelor state membre NATO, in Rusia s-a declansat o adevarat isterie printre rusii pasibili de a fi recrutati pentru a fi trimisi pe front. Pe platformele sociale au aparut mai multe anunturi care sustin ca biletele pentru zborurile din Moscova cu destinatia Turcia si Armenia au fost epuizate intr-un timp record, de doar cateva minute. Pe Twitter, de pilda, War Monitor a scris: „Dupa anuntul mobilizarii partiale, toate biletele pentru zborurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

