- Razboi in Ucraina, ziua 101. Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus.

- Ucraina doreste sa-si consolideze pozitiile pe teren cu ajutorul livrarilor de arme din Occident inainte de a relua negocierile de pace cu Rusia, a anuntat negociatorul ucrainean David Arahamia, potrivit Reuters, citeaza Agerpres.

Ucraina doreste sa-si consolideze pozitiile pe teren cu ajutorul livrarilor de arme din Occident inainte de a relua negocierile de pace cu Rusia, a anuntat negociatorul ucrainean David Arahamia, citat sambata de Reuters.

- Unitațile ruse de aparare aeriana au doborat un avion de transport militar ucrainean care transporta arme din Occident in apropiere de Odesa, transmite agentia de presa rusa TASS, conform The Guardian . „In apropiere de Odesa, forțele ruse de aparare antiaeriana au doborat un avion de transport militar…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a acuzat luni Rusia ca ‘provoaca foamete in lume’ prin razboiul pe care il duce in Ucraina, distrugand stocuri de grau si impiedicand exportarea acestuia, in special in Africa, relateaza AFP. ‘Rusii atribuie sanctiunilor (impuse de Occident) responsabilitatea…

- A inceput a doua luna de razboi purtat de Rusia in Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, intr-un nou mesaj video, ca Rusia a pierdut pana acum peste 16.000 de militari, transmite CNN. Liderul ucrainean a mai aratat ca autoritatile au putut asigura 18 coridoare umanitare in ultima…

- Ministerul Apararii al Ucrainei a transmis ca forțele ruse mai au stocuri de muniție, combustibil și alimente pentru „cel mult trei zile”, scrie BBC cu referire la Digi24.ro. „Fortele ruse de ocupatie care opereaza în Ucraina dispun de stocuri de munitie si alimente…