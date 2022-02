„Lui Putin nu-i pasa ca mulți ruși il urasc și nu vor acest razboi. Dar chiar și așa, cred ca nu ar trebui sa tacem”, spune Daria Kucherenko, care s-a numarat printre cele peste 1.700 de persoane arestate in Rusia pentru ca au ieșit in strada sa condamne atacul comandat de Vladimir Putin in Ucraina. „Eu cred ca țara noastra comite o crima. Rușii sunt ostaticii unui regim autoritar și ai unui președinte nebun. Toți cunoscuții, prietenii și membrii familiei mele sunt ingroziți. Noi toți, rușii, vom fi responsabili pentru acțiunile lui Putin mulți ani de acum inainte. Majoritatea cetațenilor din…