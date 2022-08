Kievul si Moscova se acuza, joi, de noi bombardamente la Centrala Nucleara Zaporojie, cea mai mare din Ucraina si din Europa, ocupata de Rusia, iar operatorul ucrainean evoca „cinci atacuri” in apropierea unui depozit de substante radioactive, relateaza AFP. „Cinci noi atacuri au fost semnalate in imediata apropiere a unui depozit de substante radioactive„, anunta […] The post Rușii și ucrainenii se acuza reciproc de noi atacuri la centrala nucleara Zaporojie. Șeful ONU: „Este total inacceptabil” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .