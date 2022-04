Stiri pe aceeasi tema

- Corespondentul BBC, Yogita Limaye, transmite ca in apropiere de Bucha, locul in care armata rusa a masacrat aproape 400 de civili, au fost descoperite și alte gropi comune in care au fost aruncate corpurile unor ucraineni uciși.

- Cea de-a 40-a zi de razboi a inceput cu explozii, acestea fiind auzite in primele ore ale zilei de luni in orașele Herson și Odesa. Liderii mondiali se declara stupefiați dupa ce peste 400 de cadavre au fost descoperite in apropiere de Kiev, autoritațile ucrainene vorbind despre „crime de razboi”. Rusia…

- Apar noi detalii despre retragerea trupelor rusești de la centrala nucleara de la Cernobil din Ucraina, pe care au cucerit-o pe 24 februarie, prima zi de razboi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Trupele ruse si persoane inarmate au luat parte recent la un videoclip de propaganda postat pe canalul de stiri pro-rus Telegram. In videoclip, participantii scriu pe un drapel ucrainean ca Melitopol nu mai face parte din Ucraina si se afirma ca a fost trimis ulterior lui Volodimir Zelenski, relateaza…

- Anton Gherascenko a publicat pe Telegram fotografii cu resturi ale unei drone de tip KUB-BLA produse de ZALA Aero, o filiala a celebrului producator rus de armament Kalasnikov, relateaza adevarul.roAcest tip de drone au fost folosite in Libia si in Siria de catre fortele sustinute de Rusia.Drona KUB-BLA…

- "Vor trebui sa discute (cu Ucraina - n.r.) mai devreme sau mai tarziu", a afirmat Zelensky, citat de Bloomberg. Președintele ucrainean a spus, de asemenea, ca atacurile ruse - care au avut tinte militare - vizeaza acum arii civile și i-a indemnat pe ruși sa protesteze impotriva acțiunilor propriului…

- Armata rusa a preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil. Consilierul prezidențial ucrainean Mykhaylo Podolyak: „Dupa o lupta apriga, am pierdut controlul asupra sitului de la Cernobil”. „Trupele au intrat dinspre Belarus in zona centralei de la Cernobil. Membrii Garzii nationale care…

