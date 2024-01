Rușii se revoltă. Furia a crescut în rândul rudelor militarilor trimiși pe front Sotiile rusilor mobilizati pentru a lupta in Ucraina au depus simbolic sambata, flori la flacara eterna de la mormantul soldatului necunoscut sub zidurile Kremlinului, in semn de protest, pentru a cere intoarcerea sotilor lor de pe front, relateaza AFP. Furia a crescut in ultimele luni in randul rudelor rezervistilor mobilizati la ordinul lui Vladimir Putin in septembrie 2022, o chestiune sensibila pentru autoritati, care s-au abtinut pana acum sa reprime aceasta revolta incipienta. Sambata, in ciuda frigului, aproximativ cincisprezece femei au depus flori rosii la acest simbol important din inima… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

