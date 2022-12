Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au lansat sute de tiruri de artilerie in estul Ucrainei, susține Volodimir Zelenski. Acolo se duc cele mai grele lupte. Dupa ce și-au retras forțele din Herson, rușii s-au concentrat pe intarirea prezenței in Donețk și Lugansk. In total, de la inceputul razboiului, Rusia a tras asupra orașelor…

- Forțele ucrainene se apropie de periferia orașului Herson, dupa ce Rusia a anunțat ca forțele sale au inceput sa se retraga. Ucraina a afirmat ca a eliberat orașul-cheie Snihurivka, situat la aproximativ 32 km nord de Herson.

- Șeful cailor ferate din Ucraina a promis miercuri (2 noiembrie) ca va menține trenurile in funcțiune și va repara pagubele aduse rețelei de trupele ruse, subliniind și aratand faptul ca de fapt calea ferata este linia vitala a țarii și esențiala pentra a ajuta la refacerea orașelor devastate din timpul…

- Kremlinul s-a eschivat vineri sa raspunda la intrebarea legata de o posibila retragere din Herson, din sudul Ucrainei. Asta arata reacția purtatorului de cuvant al lui Vladimir Putin. Dmitri Peskov nu a dorit sa raspunda cand a fost intrebat daca presedintele rus Vladimir Putin a dat sau nu ordin…

- Membrii UE au convenit asupra unor noi sanțiuni impotriva Iranului, acuzat ca ar fi furnizat drone folosite de armata rusa in Ucraina, a anunțat joi președinția ceha a Uniunii Europene. Moscova a denuntat joi „presiunea” exercitata asupra Teheranului de catre Washington si Bruxelles, relateaza AFP,…

- Rusia a devenit, fara sa vrea, cel mai mare furnizor de arme grele pentru armata ucraineana, chiar daca acestea nu sunt la fel de avansate și precise precum cele trimise Kievului de aliații occidentali, scrie Wall Street Journal . Tancurile, obuzierele și vehiculele de lupta rusești capturate și abandonate…

- Victorie importanta a armatei ucrainene, care a pornit de cateva zile contraofensiva in sud-est: Kievul a anunțat recucerirea orașelor Kupiansk (centru logistic pentru trupele rusești din estul Ucrainei), Izium și Balaklia – noduri cruciale de aprovizionare militara pentru ruși. Acum se incearca și…