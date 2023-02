Stiri pe aceeasi tema

- Seful Administratiei Militare Regionale Luhansk, Serhi Haidai, sustine ca rușii ar putea incepe o noua ofensiva in aceasta regiune est-ucraineana dupa data de 15 februarie. Pana atunci, potrivit lui Haidai, invadatorii rusi isi vor pregati rezervistii mobilizati recent, relateaza RBC, potrivit Rador.…

Cel putin 11 persoane au fost ucise si 11 au fost ranite pe teritoriul Ucrainei in urma atacurilor de joi cu rachete rusesti, au anuntat serviciile pentru situatii de urgenta, relateaza CNN, potrivit news.ro.

In ultima zi, regiunea Zaporojie a cunoscut un alt „record" de atacuri ale forțelor rusești, potrivit șefului Administrației Militare Regionale Zaporojie, Oleksandr Starukh. Armata ucraineana susține ca forțele rusești au atacat regiunea 224 de ori.

Marți seara, sistemele de aparare antiaeriana au distrus un obiect de mici dimensiuni in forma de balon in districtul Miasnikovski din regiunea rusa Rostov, care zbura liber in bataia vantului, a anunțat guvernatorul regiunii Rostov, Vasili Golubev, pe canalul sau de Telegram.

Forțele armate ucrainene anunța ca au doborat zeci de drone de proveniența iraniana lansate de Rusia dupa Anul Nou.

Fortele ruse au tras peste 1.000 de rachete care au vizat reteaua electrica a Ucrainei, care inca functioneaza in ciuda unor pagube majore, a declarat miercuri agentia de presa Interfax Ukraine, citata de un inalt oficial, scrie The Guardian.

Forțele Armate ale Federației Ruse au efectuat noi lovituri in regiunea Zaporojie, in noaptea de marți spre miercuri, cu drone și rachete S-300, au anunțat autoritați locale ucrainene pe Telegram.

Șeful Amdinistrației Militare Regionale Zaporijjia, Oleksandr Staruh, a raportat, luni, ca, in ultima saptamana, invadatorii ruși au bombardat regiunea de peste 400 de ori. Jumatate dintre atacuri au fost lansate asupra infrastucturii civile, transmite Rador.