Stiri pe aceeasi tema

- Progresele in AI generativa realizate de firme precum startupul OpenAI, sustinu de Microsoft, stimuleaza entuziasmul cu privire la potentialele beneficiile acesteia pentru afaceri si societate. Rusia, ocolita si sanctionata de Occident, trebuie sa dezvolte tehnologia in mare parte singura. „ ”In fiecare…

- Sberbank, principalul creditor din Rusia, obține in jur de 3 miliarde de dolari in fiecare an din inteligența artificiala, ceea ce reprezinta un randament al investiției de aproximativ 200%, a declarat președintele executiv German Gref in fața președintelui rus Vladimir Putin, potrivit Reuters. Progresele…

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a informat sambata pe președintele belarus, Aleksander Lukașenko, cu privire la situația din Rusia, potrivit unui mesaj postat pe canalul oficial Telegram al președinției din Belarus.Presedintele rus Vladimir Putin, care se confrunta cu o revolta a grupului paramilitar…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia remarca o relativa „acalmie” pe fronturile din Ucraina, dar a recunoscut ca armata ucraineana, in ciuda pierderilor suferite in contraofensiva lansata in urma cu mai mult de saptamani, inca „nu si-a pierdut potentialul” ofensiv, relateaza…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca desfașurarea de arme nucleare tactice in Belarus este un avertisment pentru Occident ca nu poate provoca o infrangere strategica Rusiei, scrie Reuters. Liderul de la Kremlin a mai spus ca primele focoase nucleare au ajuns deja in Belarus și ca restul vor…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat marti ca cel mai mare atac cu drone efectuat vreodata de Ucraina asupra Moscovei a fost o incercare de a speria si a provoca Rusia, iar apararea aeriana din jurul capitalei va fi intarita, relateaza TASS si Reuters. Prin atacul cu drone ucrainene asupra…

- Presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko i s-a facut rau in timpul paradei militare din Piata Rosie, marti, la Moscova, cu ocazia Zilei victoriei asupra Germaniei naziste, la care a asistat impreuna cu liderii celor cinci foste republicii sovietice din Asia Centrala si cu premierul armean, relateaza…

- Capul puternicei Biserici Ortodoxe din Rusia, Kirill, i-a calificat marti pe rusii care nu-si servesc tara drept "dusmani interni", si a declarat ca patriotismul este "cea mai mare virtute", potrivit agentiei de presa oficiale ruse RIA Novosti, citata de Reuters, informeaza Agerpres.Ce a spus mai exactPatriarhul…