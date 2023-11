Stiri pe aceeasi tema

- Submarinul rus cu propulsie nucleara Imperator Aleksandr III a desfasurat cu succes un test de lansare a rachetei balistice Bulava, proiectata sa transporte focoase nucleare, a anuntat duminica Ministerul rus al Apararii, transmite Reuters."Lansarea unei rachete balistice este elementul final al…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege prin care retrage ratificarea Tratatului de interzicere totala a testelor nucleare, documentul a fost publicat pe portalul de informații juridice. La 18 octombrie, Duma de Stat a Rusiei a finalizat adoptarea proiectului de lege privind retragerea ratificarii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca au fost gasite bucati de grenade in cadavrele victimelor prabusirii din august a avionului liderului grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, transmite AFP, potrivit agerpres.ro."Seful Comisiei de ancheta mi-a transmis un raportat acum cateva…

- Ucraina a respins vineri ideea privind o ridicare partiala a sanctiunilor occidentale impotriva Rusiei in schimbul revenirii acesteia din urma in intelegerea care a permis timp de un an exportul cerealelor ucrainene prin porturile de la Marea Neagra, relateaza agentia EFE."Slabirea unei parti a regimului…

- Rusia a anuntat ca a doborat in Marea Neagra, in noaptea de vineri spre sambata, trei drone navale ucrainene care vizau podul din Crimeea, relateaza AFP. „Pe 2 septembrie, in jurul orei 02:20 ora Moscovei (23:20 GMT vineri, n.red.) a treia ambarcatiune semi-submersibila ucraineana fara echipaj, trimisa…

- Rapoartele recente dezvaluie ca rachete din era sovietica, retrase inițial de Ucraina, sunt folosite acum impotriva Rusiei. Ministerul britanic al Apararii furnizeaza informații in acest sens, menționand rachetele SA-5 Gammon, cu dimensiuni de 7,5 tone și 11 metri lungime, care faceau parte din arsenalul…

- In cea mai recenta actualizare a informatiilor despre razboiul din Ucraina, Ministerul britanic al Apararii constata ca exista tot mai multe rapoarte despre rachete SA-5 Gammon care lovesc Rusia, in timp ce dronele ataca deja in mod regulat Moscova, informeaza News.ro.Atacurile care lovesc adanc…