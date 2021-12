Stiri pe aceeasi tema

- Serghei, un calugar ortodox rus, a fost condamnat la 3 ani și jumatate de inchisoare, dupa ce a negat existența virusului COVID-19. Din cauza faptului ca nu crede in boala, el ii indemna pe oameni sa „moara pentru Rusia”. Chiar daca neaga toate acuzațiile, el este nevoit sa execute anii de pedeapsa. De…

- Rusia se confrunta cu un nou val pandemic și cu recorduri zilnice in privința deceselor din cauza COVID-19. Din acest motiv, mulți cetațeni ruși au inceput sa calatoreasca in Croația pentru a se vaccina cu seruri anti-COVID recunoscute in occident, noteaza Euronews.

- Rusia a inregistrat miercuri un nou record al deceselor asociate COVID-19 in ultimele 24 de ore, potrivit unui bilant oficial publicat cu putin timp inaintea unei reuniuni prezidate de Vladimir Putin, care ar putea sa impuna anumite restrictii pentru controlarea epidemiei de coronavirus, informeaza…

- Rusia a inregistrat sambata 1.002 decese Covid-19 in ultimele 24 de ore, depasind pentru prima data pragul de 1.000 de decese zilnic de la debutul pandemiei, in contextul in care campania de vaccinare din tara este intr-un punct mort, informeaza News.ro . Bilantul oficial al guvernului prezinta 1.002…

- Cetatenii rusi care vor sa calatoreasca liber, merg in Serbia pentru a putea beneficia de imunizarea cu serurile Pfizer si de AstraZeneca, condițiile in care, in Rusia, numarul cazurilor este alarmant și procesul de vaccinare merge foarte greu. In ultima perioada exista o crestere a ofertelor din partea…