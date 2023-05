Rușii mută masiv trupe în Ucriana: lunetișii așteaptă contraofensiva ucraineană (analiză) Militarii rusi si-au intarit pozitiile defensive in interiorul si in jurul centralei nucleare Zaporojie, in sudul Ucrainei, in ultimele saptamani, au declarat patru martori, inainte de o contraofensiva ucraineana mult asteptata in regiune, transmite vineri Reuters. Noi transee au fost sapate in jurul orasului Enerhodar si au fost amplasate noi campuri de mine. Camerele de supraveghere ale uzinei sunt indreptate spre nord, peste un mare lac de acumulare, catre teritoriul controlat de Ucraina. De mai multe luni, rusii si-au instalat pozitii de tragere pe acoperisul unora dintre cladirile centralei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele militare ruse au consolidat in ultimele saptamani pozitiile defensive in interiorul si in jurul centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, au declarat patru martori, in conditiile in care in regiune este asteptata o contraofensiva, relateaza Reuters. Masurile descrise de doi ucraineni…

- Militarii rusi si-au intarit in ultimele saptamani pozitiile defensive in interiorul si in jurul centralei nucleare din Zaporojie, in sudul Ucrainei, au declarat patru martori pentru Reuters inainte de o contraofensiva ucraineana mult asteptata in regiune.

- Saptamana trecuta, seful organismului ONU de supraveghere a energiei nucleare, Rafael Grossi, a declarat ca situatia din jurul celei mai mari centrale nucleare din Europa, situata in sudul Ucrainei si ocupata de fortele ruse inca din primele zile ale razboiului, a devenit “potential periculoasa” dupa…

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Fortele militare ruse continua evacuarile din localitati situate in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, dar autoritatile germane au anuntat ca, deocamdata, nu au fost depistate scurgeri radioactive in estul Ucrainei.

- Fortele militare ruse continua evacuarile din localitati situate in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, dar autoritatile germane au anuntat ca, deocamdata, nu au fost depistate scurgeri radioactive in estul Ucrainei.In regiunea Zaporojie continua confruntarile militare intense intre fortele…

- Ucraina concentreaza trupe in prima linie a frontului din Zaporojie pentru a lansa o contraofensiva, a declarat joi conducatorul miscarii regionale 'Impreuna cu Rusia', Vladimir Rogov, transmite EFE, potrivit Agerpres. CITESTE SI Sorin Grindeanu ii raspunde lui Liviu Dragnea: 'E jenant pentru un…

- O drona ucraineana s-ar fi prabusit in apropiere de centrala nucleara Zaporojie (sudul Ucrainei), a transmis miercuri agentia de presa de stat rusa RIA Novosti, citand un ofiter rus responsabil de unitatea militara rusa care asigura securitatea uzinei, potrivit Reuters.

- Atacurile masive cu rachete si drone rusesti in care au fost ucise cel putin noua persoane, joi, 9 martie, in Ucraina, sunt „brutale” si „nejustificate”, a denuntat Casa Alba, relateaza AFP. Este „covarsitor sa vedem aceste atacuri brutale, nejustificate asupra infrastructurilor civile din Ucraina”,…